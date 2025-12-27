Grêmio negocia contratação de volante do Flamengo

Evertton renovou contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Caíque Coufal / Flamengo,Divulgação

O Grêmio negocia a contratação de Evertton Araújo junto ao Flamengo. As conversas estão em andamento e existe a possibilidade de um acordo pelo volante de 22 anos ser concluído.

Segundo apurou a reportagem de GZH, o Grêmio ainda não enviou uma proposta oficial ao clube carioca, o que deve ocorrer nos próximos dias. O contrato de Evertton Araújo com o Flamengo vai até dezembro de 2028.

Os dirigentes do Grêmio reconhecem o interesse, mas não abrem detalhes sobre o formato da negociação. Se o Flamengo aceitar apenas a venda do jogador, o valor para a compra seria de cerca de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

Evertton Araújo concluiu sua formação nas categorias de base do Flamengo. O volante foi reserva durante toda a temporada, mas era utilizado com frequência pelo técnico Filipe Luís. Ao todo, disputou 36 partidas no ano.