Grêmio negocia com quatro empresas para definir novo patrocínio máster

Nova direção assumiu o clube no dia 8 de dezembro. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio avançou nos últimos dias em negociações para conseguir um novo patrocinador máster. O clube trata com quatro empresas para estampar a marca na camisa pelos próximos anos.

Há expectativa que o acordo seja firmado nos próximos dias, antes da virada de ano.

Segundo apurou Zero Hora, a prospecção passa diretamente pelo novo CEO, Alex Leitão. Com experiência na área de marketing e finanças, o dirigente abriu novas frentes, ampliando o foco para além das casas de apostas.

Para o posto de principal patrocinador da camisa, a meta é superar os valores obtidos com a Alfa, na casa de R$ 50 milhões, rompido em novembro após três meses de atraso. Os nomes são mantidos em sigilo.

O clube projeta abrir o Gauchão estampando a nova parceira no uniforme. A rodada inaugural do Estadual de 2026 está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲