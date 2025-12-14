Grêmio negocia a saída de Jemerson

Duda Fortes / Agencia RBS

Na tentativa de aliviar a folha salarial, o Grêmio já começa a se movimentar no mercado para liberar alguns jogadores sem perspectiva de aproveitamento em 2026. Jemerson tem conversas com o clube para deixar a Arena, e uma rescisão amigável não é descartada.

Jemerson, que foi titular entre 2024 e 2025, virou reserva no segundo semestre. A última aparição dele em campo foi em 8 de julho, contra o São José, pela Recopa Gaúcha. Desde então, ele ficou no banco e até sobrou de algumas partidas não tendo sido relacionado.

A pressão externa pesou para a saída do jogador do time. Ele seguiu a rotina de atividades normalmente no CT Luiz Carvalho. O vínculo tem duração até dezembro do próximo ano.

Segundo apurou Zero Hora, o novo departamento de Futebol do Grêmio trata com o agente de Jemerson sobre a saída. Além da possibilidade de repasse para outra equipe, as partes dialogam até mesmo uma rescisão amigável para a continuidade da carreira e também alívio salarial, já que os vencimentos pesam para o Tricolor.