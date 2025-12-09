Grêmio não renova com Mano Menezes para 2026

Mano Menezes não é mais técnico do Grêmio. O treinador e o clube não chegaram a um acordo para renovação do contrato para a próxima rodada. A saída ocorre após deixar o Tricolor em nono lugar do Brasileirão.
A ideia de renovar com Mano perdeu força pela rejeição da torcida. Mesmo com dificuldades de uma temporada acidentada, com lesões de peças importantes, o rendimento do time decepcionou no fim do Brasileirão.
O técnico chegou a balançar no cargo após o fim do primeiro turno do Brasileirão, quando o Grêmio foi derrotado pelo lanterna Sport, em casa. Contudo, conseguiu melhorar o rendimento da equipe nas rodadas seguintes, principalmente após a chegada de reforços como Arthur, Carlos Vinícius e Marcos Rocha.
Apesar de classificar o Tricolor para a Sul-Americana, o grande momento desta passagem de Mano Menezes pelo Grêmio foi a vitória no Gre-Nal do segundo turno do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, por 3 a 2.
Números de Mano
Anunciado em 21 de abril, Mano esteve à frente do Tricolor em 39 partidas nesta sua segunda passagem pelo clube. Neste período, foram 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, 48 gols marcados e 33 sofridos.
A Era Mano Menezes no Grêmio em 2025
- 39 jogos;
- 14 vitórias;
- 12 empates;
- 13 derrotas;
- 48 gols marcados;
- 33 gols sofridos;
- 1 título (Recopa Gaúcha);
- Eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana;
- Eliminado na terceira fase da Copa do Brasil;
- Nono colocado no Campeonato Brasileiro.
*Anunciado em 21/4/2025
Veja a nota do Grêmio
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que o técnico Mano Menezes não permanecerá no comando da equipe na próxima temporada.
O Clube agradece pelos serviços prestados ao longo de 2025. Desde o seu retorno, em 21 de abril, o treinador demonstrou mais uma vez o profissionalismo e o comprometimento que marcaram sua trajetória no futebol brasileiro e a sua relação histórica com o Tricolor.
Estendemos, igualmente, nosso reconhecimento aos profissionais que compuseram sua comissão técnica, desejando sorte e sucesso no prosseguimento de suas carreiras.
