Grêmio não renova com Mano Menezes para 2026

Grêmio de Mano Menezes não decolou no Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

Mano Menezes não é mais técnico do Grêmio. O treinador e o clube não chegaram a um acordo para renovação do contrato para a próxima rodada. A saída ocorre após deixar o Tricolor em nono lugar do Brasileirão.

A ideia de renovar com Mano perdeu força pela rejeição da torcida. Mesmo com dificuldades de uma temporada acidentada, com lesões de peças importantes, o rendimento do time decepcionou no fim do Brasileirão.

O técnico chegou a balançar no cargo após o fim do primeiro turno do Brasileirão, quando o Grêmio foi derrotado pelo lanterna Sport, em casa. Contudo, conseguiu melhorar o rendimento da equipe nas rodadas seguintes, principalmente após a chegada de reforços como Arthur, Carlos Vinícius e Marcos Rocha.

Apesar de classificar o Tricolor para a Sul-Americana, o grande momento desta passagem de Mano Menezes pelo Grêmio foi a vitória no Gre-Nal do segundo turno do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, por 3 a 2.

Números de Mano

Anunciado em 21 de abril, Mano esteve à frente do Tricolor em 39 partidas nesta sua segunda passagem pelo clube. Neste período, foram 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, 48 gols marcados e 33 sofridos.

A Era Mano Menezes no Grêmio em 2025

39 jogos;

14 vitórias;

12 empates;

13 derrotas;

48 gols marcados;

33 gols sofridos;

1 título (Recopa Gaúcha);

Eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana;

Eliminado na terceira fase da Copa do Brasil;

Nono colocado no Campeonato Brasileiro.

*Anunciado em 21/4/2025

Veja a nota do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que o técnico Mano Menezes não permanecerá no comando da equipe na próxima temporada.

O Clube agradece pelos serviços prestados ao longo de 2025. Desde o seu retorno, em 21 de abril, o treinador demonstrou mais uma vez o profissionalismo e o comprometimento que marcaram sua trajetória no futebol brasileiro e a sua relação histórica com o Tricolor.

Estendemos, igualmente, nosso reconhecimento aos profissionais que compuseram sua comissão técnica, desejando sorte e sucesso no prosseguimento de suas carreiras.