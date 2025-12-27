Grêmio muda formato da negociação para fechar contratação de Tetê

A vontade de Tetê é retornar ao clube que o revelou para o futebol. Aris MESSINIS / AFP

Para tentar sacramentar a negociação pela contratação de Tetê, o Grêmio vem discutindo com o Panathinaikos, da Grécia, uma mudança na forma do negócio. Nas últimas horas, o Tricolor enviou uma segunda proposta ao clube grego, com uma alteração importante no modelo da negociação.

A ideia segue sendo um empréstimo com obrigação de compra, porém com um novo formato financeiro. A proposta prevê o pagamento de 500 mil euros à vista pelo empréstimo e, já na metade de 2026, a obrigatoriedade da compra por parte do Grêmio por um valor entre 4 e 5 milhões de euros.

O Grêmio mantém otimismo em relação a um desfecho positivo. O empresário de Tetê, Pablo Bueno, é quem conduz as negociações junto ao Panathinaikos. O acordo com o jogador, inclusive, já foi sacramentado nos últimos dias.

Por sua vez, o Panathinaikos mantém a preferência por uma venda imediata, mas as conversas seguem em andamento na tentativa de convencer os gregos a aceitarem o empréstimo com obrigação de compra.

Não está descartada a apresentação de outros modelos de negociação nos próximos dias. A vontade de Tetê é retornar ao clube que o revelou para o futebol.