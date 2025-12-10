Grêmio inicia troca do gramado da Arena; veja as fotos

Tricolor visa melhoria nas condições de seu campo. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio iniciou, nesta quarta-feira (10), a troca total do gramado da Arena. Visando melhorar a grama de sua casa, o clube garante que está instalando um campo considerado "dos mais avançados do mundo, inédito em estádios do Brasil".

A previsão é de que os trabalhos de instalação da nova grama se estendam até 19 de dezembro. Abaixo, veja as fotos do primeiro dia do processo de troca do gramado da Arena divulgadas pelo Tricolor nesta quarta.

Como será o novo gramado da Arena

A grama que passará a ser utilizada será a Tahoma, que substituirá a antiga Zeon Zoysia. Apesar de ter sido recuperada ao longo da temporada, a grama anterior encerra o ano de 2025 apresentando um desgaste visível.

A Tahoma é uma das gramas escolhidas para os estádios que sediarão jogos da Copa do Mundo de 2026. Considerada de alta performance, destaca-se pela resistência ao frio e ao calor, além de apresentar rápida capacidade de recuperação. Os tapetes de Tahoma são cultivados em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, e a variedade chegou ao Brasil neste ano.