Grêmio inicia troca do gramado da Arena

Gramado da Arena está visivelmente desgastado. Geison Lisboa / Agência RBS

Visando melhorar as condições do campo de jogo da Arena para a temporada de 2026, o Grêmio inicia, nesta quarta-feira (10), a troca total do gramado. A previsão é de que os trabalhos de instalação da nova grama se estendam até o próximo dia 19 de dezembro.

O prazo estipulado pelo clube, no entanto, dependerá das condições climáticas. Caso as chuvas fortes persistam nos próximos dias, o cronograma poderá sofrer atrasos para retirada e instalação do novo gramado.

A grama que passará a ser utilizada será a Tahoma, que substituirá a antiga Zeon Zoysia. Apesar de ter sido recuperada ao longo da temporada, a grama anterior encerra o ano de 2025 apresentando um desgaste visível.

A Tahoma é uma das gramas escolhidas para os estádios que sediarão jogos da Copa do Mundo de 2026. Considerada de alta performance, destaca-se pela resistência ao frio e ao calor, além de apresentar rápida capacidade de recuperação.