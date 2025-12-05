Grêmio firma parceria com prefeitura para construção de alça de acesso da Arena à freeway

Sebastião Melo (E), prefeito de Porto Alegre, e Alberto Guerra (D), presidente do Grêmio, em reunião que definiu a obra. Caroline Motta / Grêmio

O Grêmio firmou uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre para dar andamento à obra conhecida como “alça de acesso à Freeway". O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (5), mas ainda não aponta uma previsão de conclusão das obras.

O objetivo é facilitar o fluxo do bairro Humaitá à BR-290, impactando moradores e torcedores. Segundo o comunicado, a alça deve prolongar a avenida A.J.Renner, passando ao lado dos edifícios do Condomínio Residencial Liberdade.

— A partir de agora a região da Arena vai ter um acesso mais fácil para a Freeway, o que vai também facilitar a vida de torcedores e, principalmente, moradores dos bairros do entorno — destacou Alberto Guerra, presidente do Grêmio.

A reunião também contou com Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, secretários do município e representantes do Dmae.

— A alça é um exemplo de como o poder público e a sociedade civil podem se unir pelo bem comum — disse Melo.

Ainda em fase de projeto, a obra precisa ter o aval do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da CCR Via Sul (concessionária da Freeway) e do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).