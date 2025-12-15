Grêmio enviará olheiros da base para captar jovens talentos no Haiti

Parte da equipe das categorias de base do Grêmio viajará cerca de 6 mil quilômetros para buscar talentos. Em 21 de dezembro, o time de captação embarca para o Haiti, país que vai disputar a Copa do Mundo de 2026.

A iniciativa também envolve reuniões técnicas com o governo local, visitas à infraestrutura esportiva e consultoria para a construção de um complexo esportivo nacional.

A viagem para observação de jovens no país caribenho vai até o dia 30. As avaliações serão na Fundação Mant Otans, também chamada de Fundação Matana, que oferece assistência social à população em vulnerabilidade. Contudo, a comitiva brasileira também prevê passar por clubes e outros locais que tenham atividades de futebol. O maior interesse é em jogadores próximos aos 18 anos.

— Reconhecemos o país como um celeiro para talentos, tendo em vista não apenas o fato de que vão participar da Copa do Mundo, mas também por serem jogadores com muito perfil, o povo haitiano geralmente é muito alto. E os atletas respiram futebol, gostam muito de futebol na região, e a gente está com bastante esperança de encontrar um jogador — explica o coordenador de captação do Grêmio, Paulo Araújo.

Intercâmbio

A viagem ao Haiti é a segunda parte do projeto que uniu o Grêmio ao governo do Haiti. A primeira etapa foi um intercâmbio de três jovens haitianos que passaram uma semana no Centro de Formação e Treinamento (CFT) Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, onde está concentrada a estruturada da base tricolor.

— Esse projeto surgiu do interesse do governo haitiano em nos procurar para receber atletas apenas para fazer uma avaliação. Tínhamos uma semana livre e encaixamos eles em outubro. Eles se encantaram muito pelo trabalho do Grêmio, pelos métodos que a gente usa pra avaliar e, principalmente, pela maneira com a qual a gente tratou esses meninos, de forma hospitaleira e pedagógica. O governo ficou muito empolgado e quer nos receber lá para dar uma sequência nesse trabalho — acrescenta.