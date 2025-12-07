Grêmio enfrenta o Sport com novidade no gol; veja escalação

O Grêmio está confirmado para a última partida do Brasileirão. Sem Tiago Volpi, lesionado, Mano Menezes promove o retorno de Gabriel Grando para o time titular para a partida na Ilha do Retiro contra o Sport.
Além da mexida no gol, o técnico gremista também realizou outras alterações em relação ao time que perdeu para o Fluminense na última rodada. Edenilson será volante ao lado de Cuéllar, com as suspensões de Dodi e de Arthur.
Cristaldo será o meia do time, com Alysson e Amuzu como os pontas da equipe. Carlos Vinícius será o centroavante.
Escalação do Grêmio
Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar, Edenílson, Cristaldo; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.
Mano terá Jorge, João Lucas, Luis Eduardo, Kannemann, Viery, Lucas Esteves, Camilo, Tiaguinho, Willian, Pavon, Aravena e André Henrique como opções no banco de reservas.