Grêmio enfrenta o Sport com novidade no gol; veja escalação

Gabriel Grando terá a chance de ser titular contra o Sport. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está confirmado para a última partida do Brasileirão. Sem Tiago Volpi, lesionado, Mano Menezes promove o retorno de Gabriel Grando para o time titular para a partida na Ilha do Retiro contra o Sport.

Além da mexida no gol, o técnico gremista também realizou outras alterações em relação ao time que perdeu para o Fluminense na última rodada. Edenilson será volante ao lado de Cuéllar, com as suspensões de Dodi e de Arthur.

Cristaldo será o meia do time, com Alysson e Amuzu como os pontas da equipe. Carlos Vinícius será o centroavante.

Escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar, Edenílson, Cristaldo; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.