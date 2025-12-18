Grêmio encerra negociação por goleiro do Palmeiras

Jogador de 38 anos estava na mira do Grêmio. Cesar Greco / palmeiras/divulgação

O Grêmio deu por encerrada a negociação para a contratação do goleiro Weverton, do Palmeiras. Nos últimos dias, o clube abriu conversas para uma investida no jogador de 38 anos, mas a negociação foi finalizada sem um acordo positivo para o Tricolor.

A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Imortal e confirmada pela reportagem de GZH. Os valores envolvidos na negociação fugiram dos padrões estipulados pelo clube e, por isso, não houve avanço nas tratativas.

Os dirigentes ainda não fecham as portas para a contratação de um novo goleiro, mas a prioridade, neste momento, envolve aquisições para a zaga e a lateral direita. O técnico Luís Castro vem mantendo contato com os dirigentes do Grêmio a fim de indicar alvos no mercado.