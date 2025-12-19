Grêmio encaminha venda de goleiro para clube português

Atleta atuou por empréstimo no Athletic. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio não pretende manter Adriel no elenco para a próxima temporada. Tanto que tem uma negociação encaminhada para que o goleiro atue no futebol português. Mas o clube de destino ainda é mantido em sigilo.

Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, as tratativas estão avançadas para que o goleiro deixe o clube nos próximos dias. O contrato de Adriel com o Grêmio é válido até dezembro de 2026, o que torna a negociação em definitivo a opção ideal para o atleta de 24 anos.

Nos últimos anos, Adriel atuou por empréstimo em outros clubes. Neste ano, o goleiro defendeu o Athletic, de Minas Gerais, na Série B. Antes, também por empréstimo, ele já havia atuado pelo Bahia.

Caso as negociações avancem de forma significativa, Adriel pode não se reapresentar com o elenco gremista em 2 de janeiro. No momento, Luís Castro conta com Tiago Volpi e Gabriel Grando como opções para o gol na próxima temporada.