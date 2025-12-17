Grêmio encaminha venda de Cristian Olivera a clube brasileiro

Cristian Olivera está de saída do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio está perto de negociar em definitivo o atacante Cristian Olivera com o Bahia. Conforme apurado por Zero Hora, o jogador aceitou nesta quarta (17) uma oferta do clube baiano, e a transferência depende só de detalhes para ser concretizada.

O Bahia havia apresentado já há alguns dias ao Tricolor proposta pouco inferior aos US$ 3,5 milhões (R$ 19,2 milhões) que o clube gaúcho pagou para contratá-lo do Los Angeles FC, no ano passado. A oferta foi aceita pela direção gremista, mas o atacante relutava em aceitar a transação.