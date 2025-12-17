Grêmio encaminha venda de Cristian Olivera a clube brasileiro

O Grêmio está perto de negociar em definitivo o atacante Cristian Olivera com o Bahia. Conforme apurado por Zero Hora, o jogador aceitou nesta quarta (17) uma oferta do clube baiano, e a transferência depende só de detalhes para ser concretizada.
O Bahia havia apresentado já há alguns dias ao Tricolor proposta pouco inferior aos US$ 3,5 milhões (R$ 19,2 milhões) que o clube gaúcho pagou para contratá-lo do Los Angeles FC, no ano passado. A oferta foi aceita pela direção gremista, mas o atacante relutava em aceitar a transação.
O motivo é que Cristian Olivera desejava atuar no Nacional-URU. Contudo, a proposta apresentada pelos uruguaios ao Grêmio, de 150 mil euros pelo empréstimo de um ano, não seduziu a direção gremista. Além disso, nesta terça (16), o clube de Montevidéu desistiu do atleta.
Já nesta quarta (17), os dirigentes do Bahia entraram em contato com o atacante e o convenceram a aceitar a oferta. Com o sim do jogador, a negociação agora depende apenas de poucos detalhes para ser oficializada.