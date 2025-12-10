Grêmio encaminha venda de Alysson ao futebol inglês

Alysson, de 19 anos, disputou 39 partidas pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está acertando os últimos detalhes para vender o atacante Alysson ao Aston Villa, da Inglaterra. As conversas avançaram nas últimas horas da terça-feira (9) e o acordo deve ser finalizado nesta quarta-feira.

O Grêmio receberá 90% do total da venda. O valor fixo é de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), mais 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões) em metas desportivas.

A última ponta solta é uma cláusula pedida pelo Tricolor para manter percentual de uma futura venda do atleta. A expectativa é que o acordo será selado nas próximas horas.

Outro ponto importante para a negociação foi a postura de Alysson. Dono de 20% dos direitos econômicos, o jogador repassou 10% de sua parte ao Tricolor para que os gaúchos lucrassem mais na operação.

Promovido aos profissionais nesta temporada, o jovem de 19 anos disputou 39 partidas, tendo marcado dois gols e dado três assistências.