Grêmio encaminha renovação com goleiro

Grando assinará até o final de 2029 Saimon Bianchini / Agência RBS

O Grêmio encaminhou nos últimos dias a renovação com Gabriel Grando. O goleiro, que tinha contrato apenas até setembro de 2026, poderia assinar pré-contrato em março com outro clube. Com isso, o atleta de 25 anos aceitou o projeto apresentado pela nova direção para permanecer por mais tempo na Arena. Ele foi procurado por dois outros times da Série A nas últimas semanas.

A assinatura do novo contrato ocorrerá nos próximos dias, já em 2026, após o começo da pré-temporada. O estafe e dirigentes tiveram reuniões virtuais para debater a continuidade da carreira do jogador, que esteve ameaçada pela falta de oportunidades, principal pendência nas tratativas, já que o camisa 12 virou reserva e pouco atuou nos últimos anos. A questão financeira jamais foi um grande entrave nas conversas.

O projeto apresentado pelo Grêmio agradou. Não foi prometida a titularidade, já que o Tricolor busca um novo goleiro nesta janela de transferências, mas a utilização deverá ser mais assídua com a chegada de Luís Castro.

Grando, criado na base gremista, já defendeu o Cruzeiro em 2023, onde não atuou. Ele também foi procurado por São Paulo e Bragantino neste mês de dezembro. A equipe da capital paulista fechou com Carlos Coronel, brasileiro naturalizado paraguaio, após a recusa. Já o time do interior paulista, que possui suporte de patrocinadora global, chegou próximo a tirá-lo de Porto Alegre. Desta forma, o processo de permanência também foi acelerado.

O novo vínculo entre as partes terá duração até o final de 2029. O clube deve oficializar nos próximos dias a permanência do goleiro.