Grêmio encaminha novo contrato com titular

Os primeiros dias de 2026 devem selar a assinatura do novo vínculo entre Grêmio e Marlon. O lateral-esquerdo de 28 anos bateu metas e foi adquirido de forma automática pelo Tricolor junto ao Cruzeiro. O clube ainda alinha com o jogador um contrato válido pelas próximas temporadas.
A contratação por empréstimo e o atingimento das metas para renovação automática ocorreram na gestão Alberto Guerra. Porém, novas negociações devem acontecer para formalizar o vínculo definitivo e garantir a permanência do atleta.
Valorização e tempo de contrato
Segundo apurou Zero Hora, Marlon deverá assinar somente após a virada do ano. Ele precisa fazer a rescisão com o Cruzeiro por questões burocráticas. Seu novo vínculo com o Tricolor será de três anos, até o final de 2028.
Há um plano de carreira para o jogador, um dos pilares do time de Mano Menezes no último Brasileirão, para seguir na Arena. Uma valorização foi aplicada pelo desempenho como dono da lateral esquerda.
Como será o pagamento
O Tricolor pagará aos mineiros 11 parcelas de aproximadamente 300 mil dólares nos próximos dois anos.
Em 2026
Marlon jogou 35 vezes, fez um gol e deu três assistências. Ele já virou uma das vozes mais ativas no vestiário e deverá ganhar mais espaço a partir de 2026 com a chegada da comissão técnica de Luís Castro.