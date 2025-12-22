Grêmio encaminha novo contrato com titular

Marlon durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio

Os primeiros dias de 2026 devem selar a assinatura do novo vínculo entre Grêmio e Marlon. O lateral-esquerdo de 28 anos bateu metas e foi adquirido de forma automática pelo Tricolor junto ao Cruzeiro. O clube ainda alinha com o jogador um contrato válido pelas próximas temporadas.

A contratação por empréstimo e o atingimento das metas para renovação automática ocorreram na gestão Alberto Guerra. Porém, novas negociações devem acontecer para formalizar o vínculo definitivo e garantir a permanência do atleta.

Valorização e tempo de contrato

Segundo apurou Zero Hora, Marlon deverá assinar somente após a virada do ano. Ele precisa fazer a rescisão com o Cruzeiro por questões burocráticas. Seu novo vínculo com o Tricolor será de três anos, até o final de 2028.

Há um plano de carreira para o jogador, um dos pilares do time de Mano Menezes no último Brasileirão, para seguir na Arena. Uma valorização foi aplicada pelo desempenho como dono da lateral esquerda.

Como será o pagamento

O Tricolor pagará aos mineiros 11 parcelas de aproximadamente 300 mil dólares nos próximos dois anos.

