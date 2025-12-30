Grêmio encaminha acerto com jogador do Palmeiras

Caio Paulista (E) em ação contra o Tricolor. Cesar Greco / Divulgação Palmeiras

O Grêmio encaminhou o primeiro reforço para a temporada de 2026: Caio Paulista, 27 anos. O atleta, que pertence ao Palmeiras, tem pré-acordo para atuar por empréstimo por uma temporada na Arena. Os salários serão divididos pelos clubes. Ele teve o aval de Luís Castro, que pretende utilizá-lo em mais de uma função.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem de Zero Hora. O acerto ocorre após passagem do atleta por empréstimo pelo Atlético-MG, onde não se firmou: foram 36 partidas com apenas uma assistência.

Os custos dos vencimentos em 2026 serão em 50% para cada equipe. Caio Paulista se caracteriza pela versatilidade. Nos últimos anos, atuou como lateral-esquerdo, mas a origem dele é atacante.

O novo reforço gremista também pode atuar na linha de meias. A polivalência agradou o técnico Luís Castro, que o conhece da passagem quando treinou o Botafogo, tendo o enfrentado no Fluminense e no São Paulo - Caio Paulista foi revelado pelo Avaí.

O Grêmio confirmou o acerto e define a chegada do atleta para os próximos dias. Em Porto Alegre, ele realizará exames e assinará de contrato. O jogador deverá estar presente no começo da pré-temporada, na sexta-feira (2), no CT Luiz Carvalho. O vínculo com o Palmeiras tem duração até o final de 2028.