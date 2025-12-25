Grêmio e Tetê fecham acordo para retorno, mas anúncio depende do Panathinaikos; saiba os detalhes do negócio

Tetê e Grêmio já acertam detalhes para a volta. Tiago Cirqueira / Agência RBS

O Grêmio está próximo de anunciar oficialmente o retorno de Tetê. Clube e jogador já chegaram a um acordo, e agora o empresário Pablo Bueno trabalha junto ao Panathinaikos, da Grécia, para viabilizar a liberação do atacante de 25 anos. O contrato oferecido é de empréstimo por um ano, com valor de compra fixado.

Ao final do vínculo, o Grêmio precisaria desembolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 26 milhões) para adquirir Tetê em definitivo junto ao clube grego. Para o empréstimo até dezembro de 2026, o Tricolor ofereceu um valor na casa de 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões).

A partir de agora, Pablo Bueno tenta destravar os últimos detalhes pendentes com o Panathinaikos. Não está descartada a necessidade de uma viagem do empresário à Grécia para que o acordo seja definitivamente selado.

Existe a possibilidade de que o anúncio ocorra antes da virada do ano. Enquanto isso, Tetê segue em Porto Alegre, onde desembarcou no início da semana para passar as festas de final de ano.

Leia Mais Titular com mais jogos e líder do time em assistências: como está a temporada de Tetê na Grécia

No Panathinaikos

O clube ocupa a sexta posição no Campeonato Grego. Sob o comando de Rafa Benítez, campeão europeu com o Liverpool em 2005 e do Mundo com a Inter de Milão em 2010, Tetê é o jogador que mais vezes foi a campo com a camisa do Panathinaikos nesta temporada.

Das 30 partidas disputadas pelo clube, Tetê esteve em campo em 27 delas. Nenhum outro titular disputou mais partidas. Ele soma 2048 minutos em campo.

O jogador atua com a camisa 10 no clube grego, posição pretendida para reforçar o elenco. No entanto, sob o comando de Benítez, tem atuado aberto pelo lado direito de ataque.

Leia Mais Grêmio define modelo de negócio para tentar contratar Tetê

Somando todas as competições (Campeonato Grego, Copa da Grécia, Liga Europa e fase preliminar da Liga dos Campeões), Tetê é o principal líder em assistências: são sete. Ele também marcou dois gols, ambos no Campeonato Grego.

Na Liga Europa, principal competição continental disputada pelo Panathinaikos, Tetê foi titular em todos os jogos. A média de permanência em campo nessas partidas também é alta: 79 minutos. No torneio, tem duas assistências e uma presença no "time da semana".

Os números de Tetê na temporada 2025

27 jogos

24 como titular

2048 minutos em campo

2 gols

7 assistências

4 cartões amarelos