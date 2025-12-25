Grêmio e Tetê fecham acordo para retorno, mas anúncio depende do Panathinaikos; saiba os detalhes do negócio

O Grêmio está próximo de anunciar oficialmente o retorno de Tetê. Clube e jogador já chegaram a um acordo, e agora o empresário Pablo Bueno trabalha junto ao Panathinaikos, da Grécia, para viabilizar a liberação do atacante de 25 anos. O contrato oferecido é de empréstimo por um ano, com valor de compra fixado.
Ao final do vínculo, o Grêmio precisaria desembolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 26 milhões) para adquirir Tetê em definitivo junto ao clube grego. Para o empréstimo até dezembro de 2026, o Tricolor ofereceu um valor na casa de 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões).
A partir de agora, Pablo Bueno tenta destravar os últimos detalhes pendentes com o Panathinaikos. Não está descartada a necessidade de uma viagem do empresário à Grécia para que o acordo seja definitivamente selado.
Existe a possibilidade de que o anúncio ocorra antes da virada do ano. Enquanto isso, Tetê segue em Porto Alegre, onde desembarcou no início da semana para passar as festas de final de ano.
No Panathinaikos
O clube ocupa a sexta posição no Campeonato Grego. Sob o comando de Rafa Benítez, campeão europeu com o Liverpool em 2005 e do Mundo com a Inter de Milão em 2010, Tetê é o jogador que mais vezes foi a campo com a camisa do Panathinaikos nesta temporada.
Das 30 partidas disputadas pelo clube, Tetê esteve em campo em 27 delas. Nenhum outro titular disputou mais partidas. Ele soma 2048 minutos em campo.
O jogador atua com a camisa 10 no clube grego, posição pretendida para reforçar o elenco. No entanto, sob o comando de Benítez, tem atuado aberto pelo lado direito de ataque.
Somando todas as competições (Campeonato Grego, Copa da Grécia, Liga Europa e fase preliminar da Liga dos Campeões), Tetê é o principal líder em assistências: são sete. Ele também marcou dois gols, ambos no Campeonato Grego.
Na Liga Europa, principal competição continental disputada pelo Panathinaikos, Tetê foi titular em todos os jogos. A média de permanência em campo nessas partidas também é alta: 79 minutos. No torneio, tem duas assistências e uma presença no "time da semana".
Os números de Tetê na temporada 2025
- 27 jogos
- 24 como titular
- 2048 minutos em campo
- 2 gols
- 7 assistências
- 4 cartões amarelos