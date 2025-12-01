Grêmio é o time com mais pênaltis a favor no Brasileirão; confira os números

Os dois pênaltis marcados para o Grêmio na partida contra o Palmeiras na última rodada deixaram o Tricolor no topo do ranking de penalidades a favor no Brasileirão, conforme levantamento feito pelo Transfermarkt.
Com dois lances na Arena, a equipe gremista chegou a 10 pênaltis assinalados no campeonato, superando Flamengo e Inter, que tem nove. O Grêmio acertou todos.
Outro time gaúcho no Brasileirão, o Juventude é um dos times que menos penalidades teve a seu favor — apenas três. A equipe de Caxias do Sul só está na frente de Ceará e Sport, com dois, e do Atlético-MG, um.
No ranking de pênaltis contra, o Grêmio ocupa a segunda posição, com 10 penalidades assinaladas contra. O time gaúcho só fica atrás do São Paulo, com 11.
O alviverde caxiense é quarto na lista, com sete pênaltis marcados contra si. Já o Inter teve apenas duas vezes durante as 36 rodadas penalidades contra a equipe.
O próximo jogo do Grêmio será contra o Fluminense, na Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na terça, as duas equipes entram em campo às 21h30min.
Pênaltis a favor
- Grêmio - 10
- Flamengo e Inter - 9
- Mirassol - 8
- Palmeiras - 7
- São Paulo, Corinthians e Bragantino - 6
- Fortaleza, Fluminense, Bahia, Vaso e Santos - 5
- Cruzeiro - 4
- Juventude, Botafogo, Vitória - 3
- Ceará e Sport - 2
- Atlético-MG - 1
Pênaltis contra
- São Paulo - 11
- Grêmio - 10
- Corinthians - 9
- Santos, Juventude, Sport, Palmeiras e Fortaleza - 7
- Vitória, Mirassol e Bahia - 5
- Atlético-MG, Vasco e Flamengo - 4
- Ceará - 3
- Bragantino, Botafogo, Fluminense e Inter - 2
- Cruzeiro - 1