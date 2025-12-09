Grêmio e Luis Castro terão conversa para debater projeto

Luis Castro passou pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Vitor Silva / Divulgação Botafogo

O Grêmio terá uma conversa com Luis Castro para alinhar a proposta para que o português seja o técnico do clube em 2026. Segundo fontes ouvidas por Zero Hora próximas ao técnico, a prioridade é entender o projeto apresentado. A expectativa é de que o contato aconteça ainda nesta semana para acelerar a situação.

Castro vê com bons olhos o regresso ao Brasil, mas após ter as passagens por Al Nassr e Al Wasl-EAU, deseja fazer parte de um projeto em que tenha voz ativa na organização de todas as equipes (entre base e principal).

Questão financeira

O técnico também quer saber qual é possibilidade de investimento em peças pontuais e deseja ter a integração de muitos jovens das categorias de base ao grupo profissional.

A questão financeira não é vista como algo complexo de ser resolvido. O ponto central para o avanço ou não da negociação é desenhar como será formado o grupo de jogadores, expectativas do clube para a temporada e a formação da comissão técnica e equipe de apoio.

Comissão técnica

Um dos membros da comissão que acompanhou Castro no Botafogo foi o preparador físico Roberto Oliveira, ex-Flamengo, e indicado ao técnico por Jorge Jesus. Além da passagem pelo futebol carioca, os portugueses Vítor Severino e João Brandão (auxiliares), Daniel Correia (preparador de goleiros) e Nuno Baptista (analista de desempenho) foram com o técnico para o Al Nassr.