Grêmio e Bahia mudam formato de negócio por Cristian Olivera; veja valores

Kike Olivera será emprestado para o Bahia. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está finalizando os últimos detalhes para negociar Cristian Olivera com o Bahia. Nas últimas horas, houve uma mudança nos termos inicialmente especulados entre as equipes.

A reportagem de Zero Hora apurou que o jogador será emprestado até o final de 2026, com uma opção de compra fixada ao final da cessão.

Neste momento, o Bahia pagará US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões) ao Grêmio pelo empréstimo do atleta. Caso queira ativar a cláusula de compra, os baianos terão de pagar US$ 4 milhões (R$ 22,1 milhões) ao Tricolor.

Durante as conversas, houve uma sinalização informal de que o Bahia poderia oferecer uma proposta de compra imediata do jogador por US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões). Porém, a proposta foi formalizada a partir do empréstimo, prontamente aceito pelo Grêmio.

Cristian Olivera precisou ser convencido a atuar no Bahia. O jogador tinha preferência em atuar no Nacional, que também apresentou proposta de empréstimo, e chegou a acertar salários em Montevidéu.

O valor oferecido pelo Nacional para cobrir o empréstimo e o montante estipulado na opção de compra seriam inferiores à proposta do Bahia. Após uma polêmica policial de Kike em Montevidéu, os uruguaios se retiraram das tratativas.

Após o fim da temporada com o Tricolor, Cristian deixou o imóvel em que morava em Porto Alegre e foi para Montevidéu. Em 2 de janeiro, ele se apresentará diretamente no Bahia.