Grêmio divulga imagens do primeiro dia de trabalho do técnico Luís Castro

O técnico Luís Castro começou o seu primeiro dia de trabalho no Grêmio neste domingo (21), em Porto Alegre, conhecendo o CFT Hélio Dourado.
Na madrugada, o treinador português desembarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde foi recepcionado por dezenas de gremistas.
Após a chegada, o primeiro dia de Castro teve foco em integração com a diretoria e primeiros contatos com a comissão técnica e departamento de futebol. A apresentação oficial será nesta segunda-feira (22).
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲