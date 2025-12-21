Grêmio divulga imagens do primeiro dia de trabalho do técnico Luís Castro

Treinador chegou na madrugada de domingo. Pedro H. Tesch / Grêmio FBPA,Divulgação

O técnico Luís Castro começou o seu primeiro dia de trabalho no Grêmio neste domingo (21), em Porto Alegre, conhecendo o CFT Hélio Dourado.

Na madrugada, o treinador português desembarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde foi recepcionado por dezenas de gremistas.

Após a chegada, o primeiro dia de Castro teve foco em integração com a diretoria e primeiros contatos com a comissão técnica e departamento de futebol. A apresentação oficial será nesta segunda-feira (22).