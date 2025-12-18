Grêmio disputará Sul-Americana com oito campeões de Libertadores; veja os classificados

River Plate está fora da Libertadores após 11 anos consecutivos. @riverplate / Instagram / Reprodução

Após terminar o Brasileirão na nona colocação, o Grêmio garantiu vaga na Copa Sul-Americana 2026. O time comandado por Luís Castro terá pela frente uma das edições mais difíceis da história da competição, que deve iniciar em 4 de março. No caso do Tricolor, que entra direto na fase de grupos, a primeira partida deve ocorrer a partir de 8 de abril.

Ao todo, 44 vagas serão distribuídas, sendo 12 diretas para a fase de grupos (brasileiros e argentinos) e as outras 32 para a fase prévia, que terá jogos únicos entre times do mesmo país. As quatro equipes eliminadas na terceira fase da Pré-Libertadores completarão as vagas.

Nesta edição da Sul-Americana, nove campeões da Libertadores já estão garantidos na fase de grupos. São eles: São Paulo, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Corinthians ou Vasco (quem perder a Copa do Brasil), River Plate, Racing e San Lorenzo.

Na etapa preliminar, o destaque é o Olimpia, do Paraguai. O Atlético Nacional também pode se classificar, caso vença a Copa da Colômbia. Na ida contra o Independiente Medellín, as equipes empataram sem gols.

Nesta fase inicial, também estão os colombianos América de Cali e Millonarios, a Universidad de Chile, campeã da Sul-Americana em 2011, e o Cienciano, vencedor da segunda edição do torneio, em 2003.

Confira as equipes já garantidas na Sul-Americana 2026

Na fase de grupos

Brasil: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos, Corinthians ou Vasco.

São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos, Corinthians ou Vasco. Argentina: River Plate, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central e Deportivo Riestra.

Na fase preliminar