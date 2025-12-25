Grêmio vai disputar quatro competições em 2026; confira o calendário

Duda Fortes / Agencia RBS

O ano de 2026 começa a se desenhar para o Grêmio. Com a contratação do técnico Luís Castro, a recém empossada gestão de Odorico Roman prepara o clube para uma temporada com quatro competições.

O Grêmio vai jogar o Gauchão, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. A tabela básica do Campeonato Brasileiro já foi divulgada, e as principais datas das copas também estão definidas.

No meio do ano, as competições são paralisadas devido à Copa do Mundo do México, Estados Unidos e Canadá. O calendário da Série A será interrompido de 1º de junho a 19 de julho.

Confira o calendário do Grêmio em 2026

Gauchão

Início em 10 de janeiro e final em 8 de março. São seis rodadas de fase de grupos, quartas de final em jogo único, semifinais em ida e volta e final em ida e volta.

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro ocorrerá entre 28 de janeiro e 2 dezembro, com um intervalo para Copa do Mundo. A CBF já divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão.

Copa do Brasil

O Grêmio entra na Copa do Brasil na quinta fase da competição, junto aos outros times da Série A.

Fase 5: ida em 22 de abril e volta em 13 de maio

ida em 22 de abril e volta em 13 de maio Oitavas de final: ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto

ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto Quartas de final: ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro

ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro Semifinal: ida em 1º de novembro e volta em 8 de novembro

ida em 1º de novembro e volta em 8 de novembro Final: inédita final única em 6 de dezembro

Copa Sul-Americana

Fase de grupos: seis rodadas entre 8 de abril e 27 de maio

seis rodadas entre 8 de abril e 27 de maio Playoffs: ida em 22 de julho e volta em 29 de julho

ida em 22 de julho e volta em 29 de julho Oitavas de final: ida em 12 de agosto e volta em 19 de agosto

ida em 12 de agosto e volta em 19 de agosto Quartas de final: ida em 9 de setembro e volta em 16 de setembro

ida em 9 de setembro e volta em 16 de setembro Semifinais: ida em 14 de outubro e volta em 21 de outubro

ida em 14 de outubro e volta em 21 de outubro Final: 21 de novembro

Datas importantes

Data Fifa

Março: de 23 a 31

de 23 a 31 Setembro: de 21 de setembro a 6 de outubro

de 21 de setembro a 6 de outubro Novembro: de 9 a 17

Parada para a Copa do Mundo

Em 1º de junho começa a data Fifa que se emenda com a Copa do Mundo. É também nesse dia que os clubes da Série A entram em recesso. Em 1º de julho, começa a intertemporada que vai até o final da Copa do Mundo, prevista para o dia 19 de julho.