Grêmio vai disputar quatro competições em 2026; confira o calendário

O ano de 2026 começa a se desenhar para o Grêmio. Com a contratação do técnico Luís Castro, a recém empossada gestão de Odorico Roman prepara o clube para uma temporada com quatro competições.
O Grêmio vai jogar o Gauchão, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. A tabela básica do Campeonato Brasileiro já foi divulgada, e as principais datas das copas também estão definidas.
No meio do ano, as competições são paralisadas devido à Copa do Mundo do México, Estados Unidos e Canadá. O calendário da Série A será interrompido de 1º de junho a 19 de julho.
Confira o calendário do Grêmio em 2026
Gauchão
Início em 10 de janeiro e final em 8 de março. São seis rodadas de fase de grupos, quartas de final em jogo único, semifinais em ida e volta e final em ida e volta.
Brasileirão
O Campeonato Brasileiro ocorrerá entre 28 de janeiro e 2 dezembro, com um intervalo para Copa do Mundo. A CBF já divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão.
Copa do Brasil
O Grêmio entra na Copa do Brasil na quinta fase da competição, junto aos outros times da Série A.
- Fase 5: ida em 22 de abril e volta em 13 de maio
- Oitavas de final: ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto
- Quartas de final: ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro
- Semifinal: ida em 1º de novembro e volta em 8 de novembro
- Final: inédita final única em 6 de dezembro
Copa Sul-Americana
- Fase de grupos: seis rodadas entre 8 de abril e 27 de maio
- Playoffs: ida em 22 de julho e volta em 29 de julho
- Oitavas de final: ida em 12 de agosto e volta em 19 de agosto
- Quartas de final: ida em 9 de setembro e volta em 16 de setembro
- Semifinais: ida em 14 de outubro e volta em 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
Datas importantes
Data Fifa
- Março: de 23 a 31
- Setembro: de 21 de setembro a 6 de outubro
- Novembro: de 9 a 17
Parada para a Copa do Mundo
Em 1º de junho começa a data Fifa que se emenda com a Copa do Mundo. É também nesse dia que os clubes da Série A entram em recesso. Em 1º de julho, começa a intertemporada que vai até o final da Copa do Mundo, prevista para o dia 19 de julho.
