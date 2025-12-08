Grêmio deveria manter Mano Menezes para 2026? Vote na enquete

Mano Menezes assumiu o Grêmio em abril de 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

Mano Menezes será o técnico do Grêmio em 2026? Eis a pergunta no coração de muitos gremistas.

Enquanto a nova direção do clube, que toma posse nesta segunda-feira (8), ainda discute o assunto, Zero Hora quer saber a opinião do torcedor.

A enquete já foi encerrada. Confira o resultado abaixo.

Futuro de Mano no Grêmio

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Sport, que marcou a despedida do Grêmio do Brasileirão 2025, Mano despistou sobre a continuidade do trabalho para o ano que vem. Ele garantiu que haverá uma reunião nesta semana para decidir se continua no cargo em 2026.

— Sábado, recebi um telefonema de alguém da (futura) direção. Disse que vamos conversar — resumiu.

A apresentação do Tricolor para a temporada 2026 está marcada para o dia 2 de janeiro. O Gauchão começa no final de semana dos dias 10 e 11 de janeiro. Três semanas depois começará a Série A.