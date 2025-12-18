Grêmio demite preparador de goleiros

Mateus Famer retornou ao Grêmio em janeiro de 2025. Foto: Carlos Santana / Portal da Base

O Grêmio segue reformulando sua comissão técnica permanente. Após confirmar o desligamento do auxiliar James Freitas, o preparador de goleiros Mateus Famer também foi comunicado de sua demissão nesta quinta-feira (18).

Mateus Famer foi contratado em janeiro de 2025 para assumir o posto de preparador de goleiros do elenco principal do Grêmio. Nas duas últimas temporadas, ele foi responsável pelo trabalho com os goleiros do Vasco da Gama.

As saídas ocorrem em razão da chegada da nova comissão técnica chefiada por Luís Castro. O treinador português chega acompanhado de mais seis profissionais de sua confiança, incluindo auxiliares, preparadores físicos e preparador de goleiros.

A ideia, no entanto, é manter o preparador físico permanente do clube. Rogério Dias vai trabalhar em conjunto com os integrantes da nova comissão técnica gremista.