Grêmio demite coordenador do setor de análise 

Dentro do processo de reestruturação de diversos departamentos do clube, o Grêmio realizou o desligamento do então coordenador do setor de análise e desenvolvimento do departamento de futebol. Na última segunda-feira (8), Fernando Lázaro foi demitido do cargo.
Contratado junto ao Corinthians em dezembro de 2023, Fernando Lázaro foi escolhido para inaugurar o setor, criado pela antiga gestão. Antes de aceitar o desafio, Lázaro integrava a comissão técnica do clube paulista.
Ainda não há definição quanto à manutenção desse cargo na nova gestão. Nesta quarta, o Grêmio apresentará seu novo departamento de futebol, que será composto pelo executivo Paulo Pelaipe, o vice de futebol Antônio Dutra Júnior, o coordenador técnico Felipão e o diretor de futebol Rafael Lima.
A continuidade do cargo também pode depender da nova comissão técnica a ser anunciada. O português Luis Castro deverá ser confirmado nas próximas horas e, junto com ele, chegarão novos profissionais para a preparação física, auxiliares de campo e analistas.