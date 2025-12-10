Grêmio demite coordenador do setor de análise 

Lázaro foi uma das contratações da gestão passada. Dante Fernandez / AFP

Dentro do processo de reestruturação de diversos departamentos do clube, o Grêmio realizou o desligamento do então coordenador do setor de análise e desenvolvimento do departamento de futebol. Na última segunda-feira (8), Fernando Lázaro foi demitido do cargo.

Contratado junto ao Corinthians em dezembro de 2023, Fernando Lázaro foi escolhido para inaugurar o setor, criado pela antiga gestão. Antes de aceitar o desafio, Lázaro integrava a comissão técnica do clube paulista.

Ainda não há definição quanto à manutenção desse cargo na nova gestão. Nesta quarta, o Grêmio apresentará seu novo departamento de futebol, que será composto pelo executivo Paulo Pelaipe, o vice de futebol Antônio Dutra Júnior, o coordenador técnico Felipão e o diretor de futebol Rafael Lima.