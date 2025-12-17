Grêmio demite auxiliar que integrava a comissão permanente do clube 

James estava no Grêmio desde julho de 2024 Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio demitiu nesta quarta (17) o auxiliar-técnico James Freitas, 57 anos, que integrava a comissão permanente do clube. As suas funções serão absorvidas pelos assistentes portugueses da equipe do novo técnico Luis Castro.

A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Imortal e confirmada por Zero Hora. Com a demissão, o Tricolor ficará neste momento sem um auxiliar na comissão permanente.

Desta forma, os assistentes que ajudarão Luis Castro no trabalho diário serão os portugueses Vitor Severino e Pedro Mané, que chegam junto com o novo treinador.

James Freitas estava no Grêmio desde julho de 2024, quando chegou para auxiliar Renato Portaluppi. Além disso, o profissional já havia trabalhado no clube entre 2022 e 2023, como auxiliar de Roger Machado, e entre 2012 e 2015, quando foi técnico do time sub-20.