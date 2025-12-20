Grêmio define nome para diretor executivo da Arena

Thiago Floriano tem muitos anos de serviços prestados ao clube. Saimon Bianchini / Agência RBS

O Grêmio definiu o nome que ocupará o cargo de diretor executivo da Arena. Thiago Floriano foi o escolhido para a função com a chegada do novo Conselho de Administração. Ele tem larga experiência no Departamento do Torcedor Gremista (DTG), onde vinha atuando nos últimos anos.

A partir de agora, como diretor executivo, Thiago Floriano terá a responsabilidade de buscar resultados econômicos na operação da Arena. Também será responsável pela experiência do torcedor em dias de jogos e eventos, além de cuidar de toda a infraestrutura e da operação do estádio.

Thiago Floriano responderá diretamente ao novo CEO do clube, Alex Leitão, que assumiu recentemente o cargo e tem como um dos principais objetivos a busca por novas receitas. Em relação ao DTG, o clube também já definiu os nomes que passarão a comandar o departamento do torcedor gremista.