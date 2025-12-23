Grêmio define modelo de negócio para tentar contratar Tetê

Tetê tem o desejo de retornar ao Grêmio em 2026. Aris MESSINIS / AFP

Os dirigentes do Grêmio definiram um primeiro modelo de negócio para tentar convencer o Panathinaikos, da Grécia, a liberar Tetê para atuar pelo Tricolor em 2026. A ideia inicial é apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra ao final do vínculo.

Nesta terça-feira (23), haverá uma reunião com o empresário Pablo Bueno pode avançar nas tratativas. Não se descarta uma viagem do empresário à Grécia.

O valor para convencer os gregos a liberar o meia por empréstimo seria superior a 1 milhão de euros, com o passe fixado em cerca de 5 milhões de euros, a serem pagos em janeiro de 2027. O contrato de Tetê com o Panathinaikos é válido até junho de 2028.

Uma tentativa de compra em definitivo não está descartada caso o modelo seja rejeitado. O entrave é o valor, considerado elevado para o momento. Uma liberação imediata custaria cerca de R$ 32 milhões.

Tetê desembarcou em Porto Alegre na madrugada desta terça-feira (23). O jogador veio passar as festas de fim de ano com familiares e, posteriormente, retornará à Grécia, caso não haja acordo para o seu retorno ao Grêmio.