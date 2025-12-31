Grêmio define futuro de volante

Ronald é profissional gremista desde de 2023 e somou 36 jogos pela equipe. Renan Jardim / Grêmio / Divulgação

Após algumas procuras, o Grêmio definiu o futuro de Ronald para 2026. Sem espaço no Tricolor para a próxima temporada, o meio-campista atuará novamente na Série B por empréstimo. O vínculo terá duração de um ano e cláusula de liberação em caso de interesse de um clube para compra.

O volante, de 22 anos, já foi emprestado nos últimos meses ao Atlético-GO para a disputa da Segunda Divisão, onde fez 14 partidas e teve destaque. Houve interesse na permanência e outros times fizeram sondagens como o Goiás, Juventude e o Coritiba.

Entretanto, o projeto e condições financeiras que mais agradaram a Ronald e ao próprio Grêmio foi o do Fortaleza. Os nordestinos, rebaixados em 2025, assumem os salários e toparam as condições do empréstimo. Há uma cláusula de vitrine de liberação do atleta caso uma proposta de compra seja apresentada ao Tricolor.

Ronald é profissional gremista desde de 2023 e somou 36 jogos pela equipe. O vínculo tem duração até o final de 2027. A cláusula de compra do volante é de 1,5 milhão de euros.