Grêmio define calendário de férias para os jogadores

Elenco do Grêmio entra de férias no próximo dia 8. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O departamento de futebol do Grêmio e os jogadores chegaram a um acordo sobre o período de férias que contempla a reta final de 2025 e o início de 2026. Após o jogo contra o Sport, no domingo (7), em Recife, os atletas estarão liberados para 24 dias de descanso.

As datas já estão definidas. O elenco gremista entra em férias no dia 8 de dezembro e retorna no dia 2 de janeiro de 2026, uma sexta-feira. A reapresentação ocorrerá no CT Luiz Carvalho.

Na metade de 2025, durante a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o grupo já havia recebido um primeiro período de férias: foram 10 dias de descanso, importantes para a adequação do planejamento visando a próxima temporada.