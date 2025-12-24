Grêmio contrata profissional de Portugal para o departamento de análise de mercado

Profissional deve se apresentar na Arena no dia 2 de janeiro. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio anunciou, nesta terça-feira (23), a contratação de um head scout para o departamento de análise de mercado. O português Hugo Ribeiro se apresenta em 8 de janeiro para o início do trabalho na temporada.

O profissional chega para fortalecer os processos de análise, inteligência e monitoramento do mercado esportivo do clube.

Ribeiro é formado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa e Bacharel em Ciências do Esporte, com especialização em Treinamento de Futebol pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), também de Lisboa.

Tem experiência como consultor sênior da Eagle Football Holding SA e construiu longa trajetória no Benfica, de Portugal, onde exerceu funções como Conselheiro Pessoal do Presidente, Coordenador Esportivo e Chefe de Negócios Internacionais.

Entre seus principais projetos, destacam-se o Benfica Campus Academy, o Benfica International, voltado à expansão global da marca, e o Benfica Football Intelligence, iniciativa dedicada ao monitoramento permanente do mercado de recursos humanos no futebol.