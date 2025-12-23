Grêmio conta com importante aliado na busca por Tetê

Tetê foi treinado por Luís Castro no Shakhtar. Shakhtar Donestsk / Divulgação

Em um passado recente, o nome de Pablo Bueno esteve ligado a polêmicas no Grêmio. O empresário, ao defender seus atletas, frequentemente entrou em conflito com dirigentes do clube. Foi assim na saída do próprio Tetê para o exterior, nas relações conturbadas do atacante Ferreirinha e também no caso do goleiro Adriel — estes dois, inclusive, já não trabalham mais com Pablo.

Agora, porém, o cenário parece diferente, e o empresário se coloca ao lado da nova gestão gremista. Um dos objetivos é novamente estreitar relações também por conta de outros ativos que o empresário possui na base gremista. Um desses nomes, por exemplo, é Tiaguinho.

O trabalho de Pablo Bueno, neste momento, é tentar viabilizar o retorno de Tetê ao Grêmio. As conversas estão em andamento e, com a chegada do meia a Porto Alegre para as festas de fim de ano, as negociações podem avançar de forma significativa. O desejo do próprio jogador é de voltar a vestir a camisa tricolor.

— Isso deixo com o Pablo — disse Tetê ao ser questionado sobre o interesse do Grêmio, em seu desembarque em Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira (23).

Pablo Bueno é o empresário de Tetê. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O modelo de negócio ainda está sendo discutido. O valor estipulado pelo Panathinaikos, da Grécia, para liberar Tetê gira em torno de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).