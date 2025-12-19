Grêmio confirma detalhes da chegada de Luís Castro a Porto Alegre

O Grêmio confirmou que a chegada do técnico Luís Castro a Porto Alegre ocorrerá na madrugada do próximo domingo (21), às 00h55min, no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Segundo o clube, o desembarque acontecerá por uma saída privativa, na Doca 1.
Durante todo o domingo, Luís Castro estará acompanhado de integrantes do departamento de futebol gremista para receber informações relacionadas ao elenco, indicar nomes e auxiliar na busca por reforços. O treinador também conhecerá as estruturas do CT Luiz Carvalho.
Na segunda-feira (22), o técnico será apresentado oficialmente no auditório da Arena. A coletiva está marcada para começar às 13h. Após esse compromisso oficial, Luís Castro retornará a Portugal, onde passará as festas de final de ano com seus familiares.
Ele e toda a sua comissão técnica, formada por mais seis profissionais, retornam ao Brasil no dia 1º de janeiro. A apresentação oficial do elenco para a temporada de 2026 ocorrerá no dia seguinte.
