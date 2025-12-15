Grêmio conclui troca do gramado da Arena; veja fotos

O Grêmio finalizou nesta segunda (15) o processo de troca do gramado da Arena. Os trabalhos começaram na quarta-feira (10) e foram concluídos antes do prazo esperado, que era para o dia 19. Agora, a grama do estádio será a Tahoma, que substituirá a antiga Zeon Zoysia.

Após a instalação em todo o campo, o próximo passo será a etapa de estabilização, que consiste nos ajustes finais do relevo com a utilização de rolo compressor e aplicação de uma nova camada de areia para corrigir micro irregularidades. O processo dará melhores condições de a bola rolar.

Também serão mantidos os procedimentos de pós-plantio e manejo intensivo. Nesta etapa, serão feitas irrigação controlada, nutrição específica, cortes regulares e o uso do sistema de iluminação artificial suplementar. O objetivo é que o gramado esteja nas melhores condições técnicas e visuais para o primeiro jogo do Tricolor em casa pelo Gauchão, que será dia 14 ou 15 de janeiro, contra o São José.