Grêmio avança por acerto com Luís Castro

Castro já tem experiência no futebol brasileiro. MAURO PIMENTEL / AFP

O Grêmio não perdeu tempo para definir o substituto de Mano Menezes. Após abrir conversas com Luis Castro, o clube avançou nas tratativas com o treinador português. Pessoas próximas ao negócio entendem que a situação será finalizada nesta quarta-feira (10).

A expectativa é de que Castro assine contrato com o Tricolor por duas temporadas.

O treinador estava livre no mercado desde a saída do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Castro já tem experiência no futebol brasileiro. Ele treinou o Botafogo no começo da gestão Textor, entre 2022 e 2023. No time carioca, foram 79 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

Antes, Castro foi, por oito anos, o diretor técnico das categorias de base do Porto.