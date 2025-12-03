Grêmio avalia situação dos suspensos para resto da temporada

Contra o Fluminense, Arthur fez seu último jogo no ano. Duda Fortes / Agencia RBS

O departamento de futebol do Grêmio pretende avaliar as situações envolvendo dois jogadores que estão suspensos para a partida contra o Sport, pela última rodada do Brasileirão. Os volantes Arthur e Dodi receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense e, com isso, serão desfalques em Recife.

A decisão sobre uma eventual liberação antecipada dos atletas passará por uma conversa na reapresentação do elenco, marcada para a tarde desta quarta-feira (3). A tendência, porém, é que tanto Arthur quanto Dodi sigam treinando no CT Luiz Carvalho até o próximo sábado (6), data do último trabalho antes da viagem para Recife.

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na Arena, nesta terça-feira (2), os jogadores do Grêmio se reapresentam às 16h desta quarta, no CT Luiz Carvalho, para os últimos três treinamentos da temporada.

Depois do jogo contra o Sport, no domingo (7), na Ilha do Retiro, os jogadores do Grêmio serão liberados para o período de férias. A reapresentação do elenco está prevista para a primeira semana de janeiro.