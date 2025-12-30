Grêmio arrecada valor milionário com antecipação de mensalidades; saiba quanto

Presidente Odorico Roman convocou a torcida para aumentar o quadro social do clube. Jeff Botega / Agencia RBS

A campanha do Grêmio de antecipação das mensalidades dos associados se encerra nesta quarta (31). Até esta quinta (30), o clube arrecadou cerca de R$ 7 milhões com a participação da torcida. Um resultado comemorado pela nova direção, com mais de cinco mil associados fazendo o pagamento.

Em entrevista exclusiva à Zero Hora, o presidente Odorico Roman fez uma convocação para que o torcedor siga apoiando o clube ao se associar.

— Nós pedimos que os associados do Grêmio mantenham suas mensalidades, que os torcedores se tornem sócios. Vamos aumentar de 100 mil para 120 mil, para 150 mil associados. É muito importante a receita do quadro social — projetou.

Até 31 de dezembro, o associado garante 12% de desconto no pagamento à vista das próximas 12 mensalidades.

O valor ainda será o mesmo de 2025. Há ainda a possibilidade de pagar a anuidade de forma parcelada em até três vezes, com 5% de desconto.

Entrevista exclusiva

Na última terça-feira (30), por quase uma hora, Odorico recebeu a equipe da Zero Hora na Arena para falar como pretende refazer a trajetória de títulos e alegrias ao torcedor. Assista à entrevista:



