Grêmio anuncia Luís Castro como novo treinador

Castro já tem experiência no futebol brasileiro. MAURO PIMENTEL / AFP

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (12) seu novo treinador para 2026. O português Luís Castro foi oficializado como comandante gremista pelas próximas duas temporadas.

Ele estava livre no mercado desde a saída do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Castro já tem experiência no futebol brasileiro. Ele treinou o Botafogo no começo da gestão Textor, entre 2022 e 2023. No time carioca, foram 79 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

Antes, Castro foi, por oito anos, o diretor técnico das categorias de base do Porto. Em 2022, quando desembarcou no Botafogo, vindo do Catar, o técnico tinha em seu currículo a formação de quatro das 25 maiores vendas do Porto: André Silva, Dalot, Fábio Silva e Ricardo Pereira.

