Grêmio anuncia desconto em camisa rosa após fala homofóbica de Abel Braga

Camiseta foi lançada em outubro em alusão ao mês da conscientização do câncer de mama. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A fala homofóbica de Abel Braga durante a apresentação como técnico do Inter segue repercutindo, inclusive com manifestações do Grêmio. Ainda no domingo (30), o clube fez uma postagem nas redes sociais. Já nesta segunda-feira (1°), o Tricolor anunciou uma promoção.

A camisa rosa gremista está com 25% de desconto, sendo que os sócios ainda garantem um desconto adicional de 10%. O uniforme pode ser adquirido na loja física da Arena ou no site da GrêmioMania. A promoção é válida até 7 de dezembro.

A referência à camisa rosa se dá após o novo técnico colorado revelar um trecho da conversa que teve com o elenco em sua chegada.

— Ó, eu não quero a porra do meu time treinando com uma camisa rosa, porque parece um time de viado — disse Abel Braga na coletiva de imprensa.

Pouco tempo depois, o treinador fez uma postagem nas redes sociais reconhecendo que a fala foi equivocada. Na sequência, pediu desculpas e afirmou que "cores não definem gêneros".

Quanto à postagem feita pelo Grêmio no dia do ocorrido, o clube colocou uma foto com dois torcedores segurando a bandeira do movimento LGBTQIA+ junto da frase "clube de todos". Na legenda, o Inter não é citado.