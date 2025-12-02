Grêmio anuncia acordo com nova patrocinadora máster para a reta final do Brasileirão

Grêmio e Alfa rescindiram o contrato na segunda-feira (1°). Grêmio FBPA / Divulgação

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (2), horas antes da partida contra o Fluminense, a nova patrocinadora máster que irá estampar a camiseta do clube nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Na Arena, contra os cariocas, já será possível observar a presença da "Energia Bet" na parte frontal do uniforme.

A plataforma de entretenimento é vinculada ao Grupo Responsa e, segundo o Grêmio, chega ao Rio Grande do Sul com o investimento no futebol concentrado no Tricolor. A marca também estará na camisa no jogo contra o Sport, no domingo (7).

Na segunda-feira (1°), o clube rescindiu contrato com a Alfa, antiga patrocinadora máster. A motivação foi o atraso no pagamento das últimas três parcelas mensais, um valor que se aproxima de R$ 12 milhões.

— A história do Grêmio dispensa apresentações. Estamos falando do Imortal, do clube que não se rende ao impossível. É com muito orgulho que iniciamos esta parceria. Contamos com a força e a paixão da torcida gremista para, juntos, construirmos uma trajetória vencedora. A Energia chegou ao Rio Grande do Sul e tem orgulho de ter escolhido o lado azul. A partir de agora, somos torcedores oficiais do Grêmio — destacou Estêvão Siqueira, CEO do Grupo Responsa.

Além da camisa, a nova patrocinadora terá sua marca exibida em ações digitais. Ainda não há indicativos de que a parceria seguirá para 2026. O patrocinador máster para o próximo ano será decidido pela futura direção, que tomará posse na próxima segunda-feira (8), após o último jogo da temporada.