Grêmio antecipa exames cardiológicos para a pré-temporada de 2026 

Atletas começaram a bateria de exames clínicos no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio iniciou os protocolos médicos de pré-temporada. Para agilizar o processo de avaliação dos atletas, o clube realizou na última quarta-feira (3) os exames de eletrocardiograma e ecocardiograma no grupo dos jogadores.

A avaliação foi realizada no CT Luiz Carvalho e teve suporte técnico do Hospital Moinhos de Vento, parceiro do Tricolor. Ao longo do dia, separados em etapas, os atletas foram submetidos aos exames para o rastreamento de doenças cardíacas.

O cardiologista Anderson Donelli, coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, destacou a importância do planejamento.

— Com um calendário mais justo, optamos por adiantar a realização de exames simples, que não exigem esforço físico, ainda este ano. Isso nos permite começar janeiro com foco total na preparação técnica e física — disse.

A pré-temporada do Grêmio terá início no dia 2 de janeiro. Pelo calendário de 2026, o clube deve estrear no Gauchão no dia 11 de janeiro.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲