Grêmio alinha planejamento para a pré-temporada de 2026

O técnico Luís Castro, o vice de futebol Antonio Dutra Júnior, o presidente Odorico Roman e o diretor de futebol Rafael Lima visitaram o CT Luiz Carvalho. Pedro H. Tesch / Divulgação Grêmio

O Grêmio encaminhou os últimos detalhes para a pré-temporada de 2026. As conversas de Luís Castro e de Vítor Severino, auxiliar técnico do treinador, com o departamento de futebol resolveram algumas das questões em aberto para o início da disputa do Gauchão.

A preparação para a temporada será realizada integralmente no CT Luiz Carvalho. Por conta do curto período antes da estreia, a programação não conta com a realização de amistosos.

— Foi uma visita de primeiro contato com as instalações do Grêmio. Fiquei muito satisfeito com elas. Boas condições de trabalho, muito cuidado nas instalações, que são muito limpas, práticas e facilitam muito o dia a dia — disse Luís Castro.

Além da promoção de cinco jovens da base para o time principal, o clube também alinhou o planejamento para as rodadas inicias do Estadual. Antes da posse da gestão de Odorico Roman, a ideia era utilizar uma equipe alternativa, formada por jogadores com baixa minutagem em 2025.

Agora, inicialmente, o plano é usar quem estiver na melhor condição física possível nos primeiros compromissos de 2026. Questionado sobre as dificuldades de uma temporada que terá a reapresentação no dia 2 de janeiro e a primeira partida no dia 10 ou 11, Luís Castro falou sobre o planejamento.

— O tempo corre contra os treinadores esta temporada. Não temos o tempo que queríamos. Uma pré-temporada é feita de cinco, seis semanas em que nós preparamos as equipes e fazemos jogos amistosos. Agora é mais desafiador. Acho que há um envolvimento muito maior de todos e uma ligação maior desde o início, porque logo no dia 11 já temos um jogo estadual. Portanto temos 10 dias. Deve ser a primeira vez que acontece, ao fim de 10 dias de começo de uma pré-temporada já se joga de forma oficial. O certo é que vamos ter que estar prontos e vamos ter que ganhar logo no primeiro jogo — projetou Luís.

Avenida, nos Eucaliptos, será o adversário na estreia. O São José será o adversário no dia 13 ou 14, na Arena. Novamente em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São Luiz no dia 17. No dia 20 ou 21, antes do Gre-Nal, o Tricolor vai a Bagé enfrentar o Guarany. O clássico Gre-Nal será disputado no Beira-Rio, 24 ou 25 de janeiro, antes da estreia no Brasileirão contra o Fluminense.