Grêmio aguarda decisão da Fifa por acusação de aliciamento de volante

Jogador foi apresentado pelo Tricolor em fevereiro deste ano. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Em nota divulgada na noite deste sábado (20), o Grêmio comunicou que aguarda decisão da Fifa sobre a situação envolvendo o volante Camilo e que pode acarretar no pagamento de uma indenização.

O Tricolor está sendo acusado de aliciamento pelo Akhmat Grozny, da Rússia, que argumenta que houve o rompimento unilateral do contrato em fevereiro deste ano. O entendimento da diretoria gremista é que a transferência está baseada na normativa da Fifa, que suspende vínculos de atletas por conta da guerra entre russos e ucranianos.

— Existe uma cobrança, uma demanda. O Grêmio reconhece pelo seu departamento jurídico que isso não é devido. Há uma discussão, este assunto está na Fifa e vai ser arbitrado. O Grêmio entende que é passível de defesa esta cobrança e depende dos tribunais para a gente saber se o Grêmio vai ser obrigado ou desobrigado a pagar — avaliou o vice-presidente de futebol Antonio Dutra Júnior, em manifestação feita à imprensa no Aeroporto Internacional Salgado Filho, antes da chegada do técnico Luís Castro.

Na nota emitida, o clube não informa o valor exigido pelos russos, mas segundo o colunista Eduardo Gabardo, a cifra seria de 750 mil dólares (mais de R$ 4 milhões pela cotação atual).

Confira a nota completa do Grêmio:

Em relação à contratação do atleta Camilo Reijers, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense esclarece:

1 - Em fevereiro de 2025, o referido atleta foi contratado livre no mercado, após seu desligamento do futebol russo amparado em entendimentos da FIFA sobre as questões que envolvem a guerra entre Rússia e Ucrânia;

2 – Em momento algum o Grêmio realizou qualquer pagamento ou negociação envolvendo o clube ao qual o atleta esteve anteriormente vinculado;

3 – Após a assinatura de contrato entre Grêmio e atleta, o clube russo acionou a FIFA em busca de uma indenização, alegando rompimento unilateral de contrato por parte do jogador e aliciamento por parte do Grêmio. A referida ação ainda não foi a julgamento, portanto não existe qualquer deliberação sobre o tema que impute responsabilidade a alguma das partes;

4 - O Departamento Jurídico do Grêmio enviou as alegações do Clube à FIFA e tem plena confiança de que elas serão acolhidas.