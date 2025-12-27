Grêmio aguarda comunicado de clube espanhol para derrubar transfer ban da Fifa

Arezo vai seguir atuando pelo Peñarol-URU em 2026. Pablo Porciuncula / AFP

O Grêmio quitou, na véspera do Natal, o valor que era devido ao Granada, da Espanha, pela transferência do atacante Arezo, ocorrida na metade de 2024. O atraso nos pagamentos fez com que o nome do clube gaúcho aparecesse na lista do transfer ban da Fifa. Agora, após a quitação da dívida, o clube espanhol tem até cinco dias para comunicar oficialmente a entidade máxima do futebol.

A expectativa é de que isso ocorra nos próximos dias. O que acabou atrasando esse trâmite foi justamente o feriado natalino. Por isso, não se pode descartar que a retirada do nome do Grêmio da lista do transfer ban aconteça apenas após o Ano-Novo.

O que os dirigentes do Grêmio garantem é que o valor devido ao Granada, na casa de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões), já foi integralmente quitado pelo clube gaúcho. Assim que os espanhóis fizerem a comunicação à Fifa, o Tricolor ficará automaticamente livre da punição.

Vale lembrar que o transfer ban é uma pena administrativa aplicada pela Fifa aos clubes que violam regras financeiras no mercado de transferências. Essa medida impede que um clube possa registrar novos atletas até o pagamento dos valores em aberto.

Arezo foi contratado em meados de 2024, quando o Grêmio adquiriu 50% de seus direitos econômicos por aproximadamente 3 milhões de euros, em parcelas. Já no segundo semestre de 2025, o atacante acabou sendo emprestado ao Peñarol, do Uruguai.