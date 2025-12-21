Atacante do Grêmio foi cedido ao time uruguaio em julho deste ano. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio aceitou renovar o empréstimo de Arezo com o Peñarol. O acordo foi selado neste sábado (20) e, na segunda-feira (22), os clubes assinarão o contrato que confirmará a permanência do atacante em Montevidéu por mais um ano.

Detalhes do negócio ainda são mantidos sob sigilo. A última oferta foi de 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões) pelo empréstimo, com opção de compra fixada em 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões). A diretoria tricolor, porém, pediu o zagueiro Nahuel Herrera, de 21 anos, em troca — o que foi negado pelos uruguaios.

— Está bem próximo. É um empréstimo com opção de compra — comentou o vice-presidente de futebol Antonio Dutra Júnior em conversa com a imprensa na chegada do técnico Luís Castro no aeroporto Salgado Filho no início da madrugada deste domingo (21).

O jovem centroavante chegou a Porto Alegre em meados de 2023, tendo 50% dos direitos econômicos adquiridos junto ao Granada, da Espanha, por 3 milhões de euros (R$ 17 milhões). Ao todo, atuou em 37 partidas, anotando seis gols e dando duas assistências.

Insatisfeito com a falta de oportunidades na Arena, o jogador de 23 anos pediu para ser cedido ao time do coração em julho deste ano. Desde então, disputou 24 jogos, marcando 12 gols e dando quatro assistências — números bem mais expressivos do que na época em que vestiu a camisa gremista.