Goleiro, volantes e atacante: a situação dos jogadores emprestados pelo Grêmio

Goleiro retorna ao CT Luiz Carvalho. Athletic / Divulgação

O Grêmio possui quatro atletas do grupo profissional com vínculos de empréstimo com outros clubes e que poderiam retornar em 2026. No entanto, a tendência é de que isso não ocorra. O goleiro Adriel, os volantes Ronald e Carballo e o atacante Arezo foram emprestados pelo Tricolor ao longo de 2025.

Dentre os quatro citados, apenas dois têm chances de estarem presentes na reapresentação do elenco do Grêmio para a próxima temporada. O goleiro Adriel, que disputou a Série B pelo Athetic-MG, e o volante Ronald, que também atuou na segunda divisão nacional nesta última temporada, teve seu contrato de empréstimo encerrado junto ao Atlético Goianiense.

No entanto, o volante já tem propostas para jogar em outros clubes na próxima temporada. Sport e Goiás sondaram a situação do jogador de 22 anos. O próprio Atlético-GO teria interesse na permanência de Ronald.

Os outros dois emprestados pelo Tricolor devem seguir longe de Porto Alegre. Arezo tem vínculo de empréstimo encerrando com o Peñarol-URU no próximo dia 31 de dezembro, mas a expectativa é de que o clube uruguaio consiga um acordo para a manutenção do atacante. As negociações estão em andamento.

Felipe Carballo foi emprestado ao Portland Timbers na metade de 2025. No entanto, logo após sua chegada à MLS, o volante sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho. Com isso, o contrato de empréstimo foi estendido pelo período necessário para a recuperação do atleta de 29 anos.

Emprestados

Adriel – goleiro – 24 anos – contrato até dezembro de 2026

Ronald – volante – 22 anos – contrato até dezembro de 2027

Matías Arezo – atacante – 23 anos – contrato até dezembro de 2028

Felipe Carballo – volante – 29 anos – contrato até dezembro de 2026