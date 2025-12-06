Goleiro do Grêmio sofre lesão no punho e não jogará última rodada do Brasileirão

O goleiro Tiago Volpi não estará presente na última partida do Grêmio no ano. Conforme nota divulgada pelo clube, o jogador relatou desconforto no punho direito e, submetido a exame de ressonância magnética, teve diagnosticada lesão traumática no extensor ulnar do carpo.
Desta forma, o titular sequer acompanhará a delegação que viaja na tarde deste sábado (6) para Recife. Desta forma, Gabriel Grando assumirá o posto no domingo (7), a partir das 16h, quando o Tricolor enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada do Brasileirão.
Provável time
Além de Volpi, o técnico Mano Menezes sabe que não poderá contar com os volantes Dodi e Arthur, que receberam o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, os atacantes Amuzu e Carlos Vinícius retornam de suspensão.
Um último treino será realizado na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho, mas a equipe gremista deve ser escalada com: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuellar, Edenilson, Alysson, Willian e Amuzu; Carlos Vinicius.
Classificação
O Grêmio ocupa o 11º lugar na tabela de classificação, com 46 pontos. Sem chances de chegar à zona da Libertadores, o Tricolor ainda precisa garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Para isso, basta conquistar um ponto contra o já rebaixado Sport.
Caso seja derrotado na capital pernambucana, precisará torcer para não perder tres posições. Vasco e Atlético-MG, que têm 45 pontos, se enfrentam no Rio de Janeiro. Santos (44), Ceará (43) e Fortaleza (43) ainda brigam para escapar do rebaixamento, mas podem matematicamente ultrapassar o Grêmio na tabela.