Gol contra o Real Madrid, frustração na Premier League e retomada na Grécia: como foi a carreira de Tetê na Europa

Shakhtar foi clube no qual Tetê mais atuou na Europa. Shakhtar Donestsk / Divulgação

Perto de retornar ao Grêmio, Tetê viveu uma carreira de altos e baixos na Europa. Desde a sua saída do Tricolor, em 2019, ele passou por cinco clubes, em cinco países diferentes.

Tetê deixou o Grêmio sem sequer atuar pelo time profissional. Na ocasião, em 2019, o Grêmio lucrou cerca de 10 milhões de euros (R$ 42 milhões na cotação da época), com a venda de 45% dos direitos do jogador.

Ao assinar o contrato com os europeus, Tetê abriu mão de algo que, agora, pode enfim realizar. Em entrevista coletiva ao deixar o Grêmio, projetou um dia voltar para defender o time profissional, e afirmou: "um dia vou realizar esse sonho".

Ucrânia, gol no Real e a guerra

Tetê chegou em Donetsk em 2019. Shakhtar Donestsk / Divulgação

Negociado em fevereiro, Tetê estreou na reta final da temporada 2018/2019 na Europa. Fez 10 jogos e marcou quatro gols. Na primeira temporada completa, boa parte como titular, foram 34 jogos, nove gols e cinco assistências.

Um dos momentos marcantes viria em 2020. Na primeira rodada da Liga dos Campeões, marcou um gol e deu assistência na surpreendente vitória do Shakhtar sobre o Real Madrid, por 3 a 2, fora de casa.

No total, foram 108 aparições com a camisa do Shakhtar, e 31 gols marcados. O início do conflito entre Rússia e Ucrânia, no entanto, levou a carreira de Tetê a outros caminhos no Continente.

Início da "peregrinação" e frustração na Inglaterra

O primeiro destino foi o Lyon. Inicialmente emprestado apenas até o fim da temporada 2021/2022, Tetê jogou pouco no clube francês. O Lyon seria apenas 8º naquele ano, e o atacante teve o vínculo estendido.

Tetê chegou a defender o Lyon. @furacaotete / Instagram / Reprodução

No entanto, ele permaneceu apenas até a metade da temporada. Em janeiro de 2023, foi anunciado como reforço do Leicester, campeão inglês em 2016.

E o começo foi promissor: logo na estreia, marcou na Premier League, na vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Aston Villa. No entanto, aquele seria o único gol do jogador no futebol inglês. Ele deixaria o clube após apenas 14 jogos, amargando ainda o rebaixamento do Leicester para a Championship, a segunda divisão da Inglaterra.

Turquia e o sucesso na Grécia

Em agosto de 2023, após a passagem apagada pelo Leicester, trocou a Inglaterra pelo futebol turco. Assinou com o Galatasaray. De novo, a passagem não rendeu frutos, apesar do título nacional ter ficado com o Galatarasay: foram 45 jogos, apenas três gols e cinco assistências.

Passagem pela Turquia foi apagada. @furacaotete / Instagram / Reprodução

Foi no Panathinaikos que Tetê se reencontrou com a titularidade e as boas atuações. Na temporada 2024/2025, fez 49 jogos, marcou 11 vezes, e foi artilheiro do time na Conference League, a terceira competição continental em ordem de importância na Europa.

Na atual temporada, Tetê manteve a condição de titular. Já fez 27 jogos, e lidera o ranking do time em assistências: são sete passes para gol na temporada 2025/2026.

No Panathinaikos, Tetê tem os melhores números na Europa desde que deixou o Shakhtar. Aris MESSINIS / AFP

O calendário do futebol grego recomeça em 11 de janeiro. Até lá, resta saber se o Grêmio conseguirá ou não a liberação do atleta junto ao Panathinaikos, para que Tetê consiga, enfim, realizar seu sonho de defender o time profissional do Grêmio.

Os números de Tetê na Europa

Shakhtar Donetsk (2019 a 2022)

Jogos: 108

Gols: 31

Assistências: 13

Lyon (2022)

Jogos: 30

Gols: 8

Assistências: 8

Leicester (2023)

Jogos: 14

Gols: 1

Assistências: 0

Galatasaray (2024)

Jogos: 45

Gols: 3

Assistências: 5

Panathinaikos (2025 até agora)

Jogos: 76

Gols: 13

Assistências: 10